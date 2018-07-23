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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

TSK: Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildiTSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
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