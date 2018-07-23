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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

    DHA: Ak Parti grup başkanvekili Mehmet Muş: Bedeli askerlik teklifi ile ilgili 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız. 

DHA: Ak Parti grup başkanvekili Mehmet Muş: Bedeli askerlik teklifi ile ilgili 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız.

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