DHA: Ankara Valisi Ercan Topaca: "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelemede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

