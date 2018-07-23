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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:49 | Son Güncelleme

DHA: Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) anne ve babası nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA: Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) anne ve babası nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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