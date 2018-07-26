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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 02:44 | Son Güncelleme

DHA: TBMM'de görüşülen Bedelli Askerlik Düzenlemesi yasalaştı.

DHA: TBMM'de görüşülen Bedelli Askerlik Düzenlemesi yasalaştı. Buna göre: gurbetçiler 2 bin Euro ücret ödeyecek. 15 bin TL ödeyen vatandaşlar ise 21 günlük temel eğitim görecek.

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