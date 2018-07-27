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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

DHA: Ticaret Bakanlığı: Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

DHA: Ticaret Bakanlığı: Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

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