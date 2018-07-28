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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:10 | Son Güncelleme

  DHA: Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kadın suda boğuldu.

DHA: Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü'ne giren 4 kadın suda boğuldu.

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Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğulduDiyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu
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