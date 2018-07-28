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GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Devlet Bahçeli: Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış!

Devlet Bahçeli: Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?

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