DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.

