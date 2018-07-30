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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 07:58 | Son Güncelleme

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara'da FETÖ operasyonu! Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı
Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: Genç kızlara Oktar bizzat tuzak kurmuş Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: Genç kızlara Oktar bizzat tuzak kurmuş
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