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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

DHA:Tunceli Valiliği, Tunceli' nin Pülümür ilçesi kırsalında hava destekli düzenlenen operasyonda 10 teröristin etskisiz hale getirildiği açıkladı.

DHA:Tunceli Valiliği, Tunceli' nin Pülümür ilçesi kırsalında hava destekli düzenlenen operasyonda 10 teröristin etskisiz hale getirildiği açıkladı.

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