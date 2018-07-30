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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:46 | Son Güncelleme

DHA: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu.

DHA: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

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