DHA: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

