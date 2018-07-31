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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

DHA: ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin kaldırılmasına  ilişkin avukatının yaptığı itirazı 2'nci ve 3.

DHA: ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin avukatının yaptığı itirazı 2'nci ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti.

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ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!
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