DHA:Rize’de heyelan; 3 motosikletli mahsur kaldı, bölgeye ekipler sevk ediliyor
RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişilik ekip yayla yolunda mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
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