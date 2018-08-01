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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

  DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü.

DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla görüştü. Görüşmeyi karşı tarafı talep ettiği bildirildi.

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