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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz parlamentoya geldiği zaman onaylamamak diye bir şey yok onaylarım.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz parlamentoya geldiği zaman onaylamamak diye bir şey yok onaylarım. Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Bu yaptıkları katliam ile bununun bedelini aynen ödemek durumundalar. Bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındı" dedi.

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