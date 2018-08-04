HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

DHA;Hakkari' nin  Yüksekova ilçesi'nde  PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen EYP' nin  , zırhlı polis aracının geçişi sırasında  patlatılması sonucu yaralanan polislerden 1' inin şehit olduğu bildirildi..

DHA;Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen EYP' nin , zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu yaralanan polislerden 1' inin şehit olduğu bildirildi..

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham Kızıltepe'de Pişmaniye Festivali'nde izdiham 
İskelede 'kocama baktın' kavgası!İskelede 'kocama baktın' kavgası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Angela Merkel kayıp!

Angela Merkel kayıp!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

İskelede 'kocama baktın' kavgası!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

İzmir'de fuhuş rezaleti!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.