İçişleri Bakanlığı: Bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristi ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edildi.

