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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 08:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda  6 teröristi ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: Bugün Tunceli-Ovacık kırsalında yapılan operasyonda 6 teröristi ölü olarak ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edildi.

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