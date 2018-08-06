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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Hasankeyf'te tarihi Artuklu Hamamı taşınıyorHasankeyf'te tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor
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