İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz
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