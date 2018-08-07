DHA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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