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GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Gabar Dağı’nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Gabar Dağı’nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!
Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadıkCenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık
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