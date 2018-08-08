DHA: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır" dedi.
Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Yılanların bastığı kütüphane karantinaya alındı
Japonya'da kız öğrenciler hamile kalıp çocuk baksınlar diye notlarını düşürdüler
CHP'de büyük değişim geliyor!
Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!
Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum