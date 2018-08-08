HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji: Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji: Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Kocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuKocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuNikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Tatil cennetinde bu halde buldular

Tatil cennetinde bu halde buldular

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.