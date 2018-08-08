DHA: Meteoroloji: Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların bu gece ve yarın da etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
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