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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

DHA:Kuşadası'nda kaçakların bulunduğu bot battı, 4 kişi öldü AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı.

DHA:Kuşadası'nda kaçakların bulunduğu bot battı, 4 kişi öldü

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla 4 kişi öldü, 4 kişi kurtarıldı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderilirken, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ölü sayısının artmadından endişe edildiği kaydedildi.

KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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