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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.

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