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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

DHA:Ordu'nun  Ünye   ilçesi'ndeki  Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı  kapatıldı.

DHA:Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu ..

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