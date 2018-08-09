DHA: Ordu'nun İkizce ilçesi Segmenli mahallesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelan altında kalarak hayatını kaybeden Bayram Sekmen'in (56) cesedine ulaşıldı.
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