FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi. 6'sı eski pilot olan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.



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