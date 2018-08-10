DHA;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre;Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde,bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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