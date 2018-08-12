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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Biz mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Suç işleyen bedelini ödeyecek" dedi.

PARTNERTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttıTomografisi çekilince... Mumyanın içindekiler şaşırttı
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