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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar.

DHA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.

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