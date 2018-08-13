DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. Bu tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz. Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.



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