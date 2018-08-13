TSK: Şırnak kırsalında 7 Ağustos'ta hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlularından turuncu Listede yer alan Serkeft Şiyar kod adlı Vehbi Taş olduğu tespit edildi
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