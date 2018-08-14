HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

DHA: Batman'da Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde yaşanan ve sebebi araştırılan patlama sonucu 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.

DHA: Batman'da Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde yaşanan ve sebebi araştırılan patlama sonucu 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Çukurca Belediyesi'nin 3 hibe aracı, kurban kesilerek hizmete sokulduÇukurca Belediyesi'nin 3 hibe aracı, kurban kesilerek hizmete sokuldu
Çanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıÇanakkale'de hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Diğer Haberler
Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.