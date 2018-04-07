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Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi. Erbil merkezli Rûdaw gazetesi, TSK’nin Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini yazdı.

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Duvar'ın derlediği habere göre, Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

OPERASYONLAR BAŞLADI

Bölgede operasyonların başladığı belirtilen 11 Mart günü Rûdaw’a konuşan Sidekan Kaymakamı Kırmanc İzet, “TSK’nın Sidekan’a bağlı Bermize köyünün öte yanında karargâhı var ancak bir süredir bu bölgeye yeni güçler takviye ediliyor” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
TSK ırak asker operasyon Erbil

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
inşallah yine şehit haberleri ile yüreğimiz yanmaz. ne işimiz varsa Irak'ta. seçim yatırımlarına alet etmeyin gencecik çocukları
@kasimozan Ya şu konuşmana bi bakarmısın ya seçim yatırımıymış şuanda terör örgütleri nerelerde örğütleniyor sanıyorsun sen. Yaz geliyor hazırlıkları yapıyorlar sende gereksiz konuşmalar içerisindesin .
@musti_3_1 yıllarca terör örgütü ile kangalık yaptınız şimdi sıkılmadan konuşuyorsunuz sayenizde bizde uçuruma gidiyoruz
terbiyesizlik yapma
umarım sayın kılıçdaroğlu bu operasyona karşı çıkar ve durdurur.
PKK lilar ölmesine çok uzuldugu için zaten karşı çıkacak .Atatürk'ün partisi PKK sempatizanları ile dolmuş Allah'tan iktidar olamıyorlar
DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLDALAR..RUSYA'NIN YAPMASI GEREKENLERİ RUSYA BİZE YAPTIRIYOR..
PKK ya çok üzülüyorlar ondan karşı çıkarlar
Oha yoruma bak rusların işiymiş yahu sen bu dünyada mı yaşıyorsun ruh halin bozuk zannedersem kılıçdaroğlunun doktoruna bir muayene olman lazım.
Ne alaka bana ufacık bir neden söyle
SİYASET KÖR OLMAKMIDIR SİYASET ÜLKENDEN DAHAMI ÖNEMLİDİR YORUMLARA BAKIYORUM TUTUĞUNUZ SİYASİ PARTİ NE DEDİYSE NE YAPTIYSA DOĞRUMUDUR AKP MHP CHP FARKETMİYOR ŞUAN BİR OPERASYON VAR CHP Lİ AYRIMCI HDP Yİ ANLIYORUM AMA CHP ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM OLMUYOR BU ÜLKEDE ATATÜRK E SEVMEYEN S..GİTSİN AMA ÜLKESİNİ SEVMEYEN ASKERİNİ SEVMEYEN DESTEKLEMEYEN İNSANLAR ORDAKİ OPERASYONA KARŞI ÇIKAN HERKES DEFOLSUN BU ÜLKEDEN SİYASET NEDİR YA SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFARUATTIR
korkmayın ey chpkk lılar titreyin Türk askeri ensenizde anca burda yorum yazın hainler sonunuz geldi giricek mağranız bile yok ordada sizi bulup geberticez kaçın donsuz
Kahrolsun pkk ve destekçileri!!! yedi sülaleniz ağlasın, ölünüz diriniz yansın!
içimizde nekadar PKK yıl seven ve yandaşı varmış vay arkadaş ..hemen ne işimiz var orada....bunu söyleyenler çıkar birde ben cumhuriyetçi ve ataturkcuyum der ..
yürüyün yiğitlerim Allahınıza kurban rabbim yaar ve yardımcınız olsun
Korkak ve ürkek sen kazanamaz sın..
maşallah türk askeri her yerde... allahım yar ve yardımcıları olsun... allah askerimizi korusun... allaha emanet olun aslan parçaları...
otuz yıldır siz saldırdınız, şimdi sıra askerimiz de, arkanızdaki amerikayla sizi o topraklara gömeceğiz
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