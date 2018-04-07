Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Türkiye’nin sınırda askeri karargâhlar kurmayı amaçladığını ileri süren Rudaw, TSK’nin şu an sınırdan 20 kilometre içeriye girdiğini iddia etti. Duvar'ın derlediği habere göre, Sidekan nahiyesine bağlı Şapan köyünün muhtarı Faris Resul, “Türk savaş uçakları dün geceden beri bölgeyi bombalıyor. Türkiye’ye ait sekiz askeri helikopter bugün Şapan, Dilan, Kewet, Bene, Çiyasor, Alekan ve Çiyaneya dağlarına asker indirdi” iddiasında bulundu.

OPERASYONLAR BAŞLADI



Bölgede operasyonların başladığı belirtilen 11 Mart günü Rûdaw’a konuşan Sidekan Kaymakamı Kırmanc İzet, “TSK’nın Sidekan’a bağlı Bermize köyünün öte yanında karargâhı var ancak bir süredir bu bölgeye yeni güçler takviye ediliyor” demişti.