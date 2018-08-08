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FLAŞ / ORDU VALİLİĞİ - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:17 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği: Saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir.

Ordu Valiliği: Saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir.

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