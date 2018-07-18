FLAŞ / TSK

TSK: Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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