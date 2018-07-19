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FLAŞ / TSK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:52 | Son Güncelleme

TSK: Irak'ın kuzeyinde Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz'da icra edilen hava harekâtlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Irak'ın kuzeyinde Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz'da icra edilen hava harekâtlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi

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