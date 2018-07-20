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FLAŞ / TSK

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 08:47 | Son Güncelleme

TSK: Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi

TSK: Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi

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