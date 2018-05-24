FLAŞ (YENİDEN)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 00:49 | Son Güncelleme

DHA: Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda böceklere karşı yapıldığı öne sürülen ilaçlamanın ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, saat 23.00'ten itibaren Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA: Amasya 15'inci Piyade Tugayı'nda böceklere karşı yapıldığı öne sürülen ilaçlamanın ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, saat 23.00'ten itibaren Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle askerlerin tedavileri sürüyor.

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