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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

DHA:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrencinin  yaralandığı bildirildi

DHA:Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 12 öğrencinin yaralandığı bildirildi

Doğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gittiDoğan Medya'da yaprak dökümü sürüyor! Tepeden bir isim daha gitti
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