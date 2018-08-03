DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı 10 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. NATO'nun Irak'taki misyonuna da Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanıyor. 3. Nükleer Enerji Santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz" dedi.
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