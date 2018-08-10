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GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:16 | Son Güncelleme

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cu alçaklar ile ilgili hiç bir adım atmayanlar kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez.

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cu alçaklar ile ilgili hiç bir adım atmayanlar kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Bu millete kabadayılık hiç sökmez" dedi.

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