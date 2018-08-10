DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Koyunlarında büyüttükleri FETÖ'cu alçaklar ile ilgili hiç bir adım atmayanlar kusura bakmasın bize hukuk dersi veremez. Bu millete tehdit dili, şantaj dili kullanamaz. Bu millete kabadayılık hiç sökmez" dedi.



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