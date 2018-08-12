DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Siz dolar ile üzerimize gelirseniz biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız. Stratejik ortaklığını yarım asrı geçen müttefikliğini terör örgütleri ile ilişkileri uğruna feda edene sadece hadi güle güle deriz” dedi.

