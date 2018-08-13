DHA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Tehdit, yaptırım, baskı ile Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi, müzakere, uzlaşıya varız. Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

