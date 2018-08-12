DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyun ile karşı karşıyayız. Bunun da üstesinden geleceğiz. Onlar şu anda sakalımızı tıraş ediyorlar bilmiyorlar ki yarın daha gür çıkacak” dedi.



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