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GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 12 dakika önce

DHA: Güncellenen 'Bylock' listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.

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