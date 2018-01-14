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GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 01:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

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DHA: CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi. Kaftancıoğlu 325, Cemal Canpolat 318 oy aldı.

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